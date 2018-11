Fast schon ungblaublich, aber wahr: Der FC Aarau gewinnt erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge. Nach dem 2:0-Heimsieg gegen Wil, gabs am Sonntag den 3:2-Auswärtssieg in letzter Minute in Chiasso zu bejubeln. Hier gibt es die wichtigsten Szenen im Video.