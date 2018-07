Die 18-jährige Michelle Heimberg aus Fislisbach/AG überzeugte an der Junioren-WM in Kiew (Ukraine) mit einem ausgezeichneten 4. Rang vom 1-m-Brett. Die 18-jährige Aargauerin verpasste im Final die Bronzemedaille nur um 1.8 Punkte.

Vor dem letzten Sprung lag Heimberg auf Rang 3, bevor sie von Maria Coburn (USA) noch überholt wurde. Heimbergs Vorsprung auf die fünftklassierte Australierin Koloi betrug hauchdünne 0.6 Punkte. Am Morgen hatte Heimberg, die für Genève Natation 1885 springt, die Qualifikation als Fünfte beendet (379.55 Punkte).

Am Mittwoch, 25. Juli startet Michelle Heimberg am 3-m-Sprungbrett zu ihrem zweiten und letzten Wettkampf in Kiew. Sie ist amtierende Vizeeuropameisterin Elite in dieser Disziplin.