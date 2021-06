121 Spiele hat Joël Mall für den FC Aarau bestritten, ehe er nach dem Abstieg 2015 zu GC weiterzog. Das Brügglifeld ist sein Heimatstadion, schon oft ist er als Fan zurückgekehrt. Wird er es irgendwann auch als Spieler? Seit seinem Weggang begleitet Mall diese Frage, er hat sie stets gleich beantwortet: «Der FC Aarau ist immer eine Option.» Dass er tatsächlich nochmals das FCA-Tor hütet, scheint aus heutiger Sicht weniger wahrscheinlich als auch schon. Mit Simon Enzler hat der FCA für die kommenden zwei Jahre eine klare Nummer 1, dahinter scharren einige Talente aus dem eigenen Nachwuchs mit den Hufen. Falls nicht als Spieler, kann sich Mall auch eine Rückkehr in anderer Funktion vorstellen. Welche, das lässt er offen, sagt aber: «Spätestens nach meinem Karriereende werden wir mit der Familie wohl in die Region Aarau zurückkehren. So gesehen hätte das schon seinen Reiz.» (wen)