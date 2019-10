Kaum zu glauben: Das Team von Trainer Patrick Rahmen ist beim Gastspiel am Samstag (18.30 Uhr) in der Zentralschweiz Aussenseiter, obwohl der FC Aarau das Heimspiel am 2. Spieltag deutlich gegen Kriens gewann. Nur einen Punkt konnten sich die Aarauer in dieser Saison auf fremdem Terrain erkämpfen. Mit dieser Bilanz ist der FCA gegen das heimstarke Kriens weit von einer Favoritenrolle entfernt.