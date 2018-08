Der Aargauer ist amtierender Schweizer Meister im Downhill und trifft an der Weltmeisterschaft in Lenzerheide (5. bis 9. September) auf die versammelte Weltelite. «Ich bin extrem motiviert und freue mich riesig, vor meinen Fans fahren zu dürfen. Es gibt nichts Grösseres für mich», sagt er. Und damit hat er recht. Es ist die grösstmögliche Bühne, die sich Niederberger und seinen Downhill-Kollegen in Lenzerheide bieten wird. SRF 2 überträgt die Cross Country- und Downhill-Finals der Mountainbike-Weltmeisterschaften live. Eigentlich ist alles angerichtet. Aber eben: eigentlich…

Noel Niederbergers Problem ist sein Kopf. Vor eineinhalb Jahren stürzt er im Motocross-Training in Italien schwer. Die Untersuchung in der Schweiz ergibt jedoch nur eine leichte Hirnerschütterung. Eigentlich nichts Schlimmes.

Hilfe eines Chiropraktikers

Nach der WM will sich Niederberger in einer Klinik behandeln lassen, vorher mit einem Chiropraktiker alles dafür tun, dass ihm sein Kopf während der WM keine Streiche spielt. Dass seine Probleme zumindest für ein Rennwochenende verschwinden können, hat sein Downhill-Schweizer-Meister-Titel gezeigt, als er auf schwieriger Strecke souverän zum Sieg fuhr. Niederbergers Hoffnung ist, dass er nochmals so beschwerdefrei fahren kann wie Ende Juli an den Schweizer Meisterschaften.

Die Gewissheit und das Selbstvertrauen, dass er schnell fahren kann, wenn alles passt, die hat Niederberger. Und dass ihm die steinige und schnelle Strecke in Lenzerheide liegt, hat er in diversen Weltcuprennen gezeigt. Und so sagt der Downhill-Fahrer: «Wenn es gut läuft, ist ein Platz in den Top 15 möglich. Wenn es sehr gut läuft, sogar ein Rang unter den besten 10.» Doch alles hängt davon ab, wie es seinem Kopf geht, wenn er oben am Start steht und anschliessend auf der Strecke fährt. So will Niederberger seine Rangziele auch nicht als Erwartung verstanden haben. «Ich habe aus der Vergangenheit gelernt, dass man sonst nur enttäuscht wird», sagt der Aargauer.

Noel Niederberger bei einer Downhill-Fahrt