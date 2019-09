In der achten Runde der 1.-Liga-Meisterschaft misst sich der FC Baden auswärts mit dem FC Biel. Am Sonntag, 22. September 2019, trifft die Esp-Truppe auf das Top-Team, welches in dieser Saison zu den Gruppenfavoriten gehört. Spielbeginn in der Tissot Arena ist um 15 Uhr.