Durch langjährige und breite klinische Erfahrung werden Probleme frühzeitig erkannt. Das Zentrum für Gefässmedizin Mittelland liegt zentral in Aarau und wird ergänzt durch vier Aussenstandorte. Sie befinden sich im medizinischen Zentrum Brugg, im Spital Zofingen, im Ärztezentrum Täfernhof und in der Hirslanden Klinik Aarau.



Dr. med. Christian Regli, einer der drei Gründer und Inhaber, sagt zu ihrem Engagement: «Uns als Gefässmediziner liegt die Gesundheitsförderung am Herzen. Beeindruckend ist, wie der FC Aarau Frauen mit viel Engagement und Leidenschaft mehreren Frauenmannschaften ein Umfeld geschaffen hat, ihre Leidenschaft für den Sport auszuleben. Dass wir mit unserem Sponsoring vor allem junge Frauen unterstützen können, freut uns besonders. Wenn man ihre Freude am Fussballspielen sieht und die Fairness auf dem Platz, dann haben sie unseren Support klar verdient. So können sich die Spielerinnen noch mehr auf ihren Sport konzentrieren.»