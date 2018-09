Nachdem am Morgen zunächst der Sprintsieger der Halbetappe Tito Rendon aus Kolumbien irrtümlicherweise ins Leadertrikot eingekleidet wurde, korrigierten die Zeitmesser im Nachgang ihr Verdikt. Im gelben Trikot des Gesamtführenden durfte Auftaktsieger Sam Gademan antreten. Doch der junge Holländer hatte keine Chance gegen die starken Konkurrenten.

Sein Landsmann Enzo Leijnse stellte mit 12:21 Minuten eine überragende Bestzeit auf, die ihm wie im Vorjahr Thomas Pidcock das Leadertrikot einbrachte. Um drei Sekunden und mehr distanzierte Leijnse seine Mitstreiter. Im Gesamtklassement startet er nun mit einer Marge von vier Sekunden auf den zweitplatzierten Eritreer Biniam Grimay Hailu, der am Morgen im Sprint hinter Rendon noch zweiter geworden war, und fünf Sekunden auf den Dänen Daniel Arnes, dem Zeitfahren-Zweiten, in die Schlussetappe in Steinmaur. Die Schweizer vermochten erneut keinen Glanzpunkt zu setzen.