«Zeig endlich, was du kannst»: Aargauer Handballer Küttel und Lier blicken auf die EM zurück

Der Start ist schlecht. Als Dimitrij Küttel erstmals die Scandinavium-Arena betritt, hat er fürchterliche Kopfschmerzen. Es bleiben zwar noch 29 Stunden bis zum Startspiel gegen Schweden. Aber ein optimaler Einstieg ins EM-Abenteuer sieht anders aus.

Trotzdem will Küttel seine dürftige Leistung bei der 21:34-Niederlage nicht mit den Kopfschmerzen erklären. Viel eher ist es die Nervosität, die Wirkung der grossen Bühne mit 12'000 Zuschauern, die ihm zu schaffen macht. «Ich habe zwar versucht, möglichst alles auszublenden. Aber: Erste EM, diese Ambiance, da habe ich halt schon mehr überlegt, als ich es normal tue.»

Dabei kommt Küttel gut in die Partie. Hat eine gute erste Aktion. Wird seiner Meinung nach penaltyreif gestoppt. Aber der Schiedsrichter pfeift nicht. Weiter, nichts passiert, denkt sich der Aarauer. Seinen ersten Schuss aber hält der schwedische Torhüter Andreas Palicka. Der zweite landet am Pfosten. Den dritten lenkt Palicka an den Pfosten. Logisch, dass er zu hadern beginnt: «Warum ausgerechnet jetzt?» Dabei haben alle seine drei Abschlüsse ihre Berechtigung. Aber mit diesem Einstieg in die EM ist sein Selbstbewusstsein erst mal ziemlich beschädigt. Auch wenn er kurz nach dem dritten Fehlversuch reüssiert.

«Ich muss lernen, mit Selbstbewusstsein auf den Platz zu gehen»

Handball ist ein komplizierter Sport, insbesondere für den Kopf. Und erst recht für einen Rückraumspieler wie Küttel, der ständig entscheiden muss: abspielen oder abschliessen? ­Sicherheit oder Risiko? Dimitrij Küttel wählt fortan, entgegen seinem Naturell und seiner sportlichen Qualitäten, die Variante Sicherheit.



Trotzdem steht er auch gegen Polen (31:24) in der Startformation. Doch da unterläuft ihm früh ein «doofer Fehler», Trainer Michael Suter nimmt ihn raus. Küttel steht nur fünf Minuten auf der Platte. Auch, weil Andy Schmid das Spiel an sich reisst und Nebenleute braucht, die Sicherheit ausstrahlen. «Ein logischer Entscheid. Denn Nicolas Raemy ist punkto Ballsicherheit etwas besser als ich», räumt Küttel ein.

Die Sicherheit fehlt dem 25-jährigen Linkshänder vorerst auch im dritten Gruppenspiel gegen Slowenien (25:29). Doch dann, in der Pause, als die Schweiz mit sechs Toren zurückliegt, besinnt sich Küttel. «Ich sass in der Garderobe und sagte mir: ‹Egal was passiert. Jetzt gehst du raus, vergisst, was alles war, spielst dein Spiel und suchst mit aller Entschlossenheit den direkten Weg aufs Tor. Zeig endlich, was du kannst›»