13 Verlustpunkte Vorsprung auf einen schwächelnden FC Basel bei noch neun auszutragenden Spielen - es müsste schon mit dem Teufel zu und hergehen, sollten die Berner Young Boys den Meistertitel noch aus der Hand geben. Das werden sie nicht. Und das wiederum freut die Verantwortlichen des Aargauer Fussballverbandes (AFV) ganz besonders.

Der Reihe nach: Der linke Verteidiger von YB ist Loris Benito (26), Neffe des langjährigen FC-Aarau-Goalies Ivan Benito. Loris begann seine Profikarriere ebenfalls im Brügglifeld, wechselte 2012 zum FC Zürich und landete 2015 nach einem einjährigen Abstecher zu Benfica Lissabon in der Schweizer Hauptstadt. Trotz Karriere im In- und Ausland, mit dem Aargau, insbesondere mit seiner Heimatstadt Aarau ist Benito immer noch eng verbunden. "Hier ist meine Heimat, meine Freunde, meine Familie", sagt er im Interview in der aktuellen Ausgabe des "Hattrick", dem Magazin des AFV.