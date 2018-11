Neun der elf Aarau-Spieler in der Startformation für das Testspiel gegen Schöftland (2. Liga inter) sind bekannt - aber wer steckt in den Trikots mit den Nummer 41 und 42? Antwort: Es sind zwei Spieler, die in ihren eigenen Karrieren noch nicht viel gerissen haben, die aber wegen ihren berühmten Verwandten, zwei grosse Namen im Schweizer Fussball, einen gewissen Glanz ausstrahlen.

Wechselt der Xhaka-Cousin ins Brügglifeld?

Zum einen Agon Xhaka. Er ist der Cousin von Granit (Arsenal und Schweizer Nati-Captain) und Taulant Xhaka (Albanien und FC Basel) und ist diese Woche zum zweiten Mal im Probetraining beim FC Basel. Wie man hört, will der FCB den 21-jährigen Innenverteidiger im kommenden Sommer vom FC Prishtina verpflichten. Und da der FC Aarau und der FC Basel bekanntlich eine Partnerschaft zum Austausch von Spielern pflegen, wäre eine Ausleihe ins Brügglifeld die ideale Gelegenheit für Agon Xhaka, sich an den Schweizer Profifussball zu gewöhnen. Obs soweit kommt, steht in den Sternen.

Im Test gegen Schöftland machte der Kosovare während seines 63-minütigen Einsatzes eine gute Falle: FCA-Trainer Patrick Rahmen gefiel besonders Xhakas Stellungsspiel und die Angriffsauslösung.

Wird der Andermatt-Sohn die Lösung auf der Sechser-Position?

Der andere Testspieler heisst Nicolas Andermatt. Er stand bis im Sommer beim damaligen deutschen Regionalligisten TSV 1860 München unter Vertrag. Der 23-Jährige zentrale Mittelfeldspieler ist der Sohn von Martin Andermatt, aktuell Aufsichtsrat beim Bundesligisten Hannover 96. Vater Andermatt machte sich als Trainer einen Namen, als er 1999 mit dem SSV Ulm sensationell in die 1. Bundesliga aufstieg. Später trainierte er unter anderem Eintracht Frankfurt und die Berner Young Boys. Den Tiefpunkt erlebte er ausgerechnet beim FC Aarau: In der Saison 2009/10 folgte Andermatt auf Jeff Saibene, doch der Innerschweizer entpuppte sich als einer der grössten Trainer-Fehlgriffe der Klubgeschichte: Mit 14 Niederlagen in 18 Spielen (nur 1 Sieg) legte der FCA mit Andermatt den Grundstein für den erstmaligen Abstieg aus der Super League seit 1981. Nachfolger Ranko Jakovljevic konnte den Scherbenhaufen nicht mehr rechtzeitig zusammenflicken.

Nicolas Andermatt weilt die ganze Woche im Probetraining beim FCA und spielte gegen Schöftland wie Xhaka 63 Minuten lang. Ihn habe man, so Patrick Rahmen, schon länger auf dem Radar. Im Sommer gelang es dem FCA bekanntlich nicht, den dringend benötigten Spieler auf der Sechserposition zu verpflichten. Vielleicht wird es im Winter ja Nicolas Andermatt. Wobei anzufügen ist: Wegen der guten Leistungen von Elsad Zverotic und Olivier Jäckle im Zentrum hat sich der Notstand im Mittelfeld-Zentrum etwas entschärft.

Thaler brennt auf Stammplatz-Rückeroberung

Die Testspieler waren ein willkommener Nebenaspekt. Doch die wichtigste Erkenntnis für Patrick Rahmen aus dem kurzfristig vom Aarauer Schachen ins Brügglifeld verlegten Freundschaftskick ist eine andere: Marco Thaler ist sieben Monate nach seinem Kreuzbandriss zurück im Geschäft. Der Innenverteidiger zeigte eine tadellose Leistung mit Ruhe am Ball und klugem Stellungsspiel. Jetzt, wo Thaler ein Testspiel in den Beinen hat, ist er ab sofort eine Option für Rahmen in den nächsten Pflichtaufgaben. Das aktuelle Innenverteidiger-Duo Nicolas Bürgy und Giuseppe Leo machte seine Sache in den letzten Spielen zwar gut, doch Eigengewächs Thaler brennt auf die Rückeroberung seines Stammplatzes. Konkurrenzkampf hat bekanntlich noch nie geschadet.