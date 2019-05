Der Barrage sei Dank. Ihre Wiedereinführung sorgt dafür, dass in der Swiss Football League zwei Runden vor Saisonschluss noch einiges los ist. Der FC Aarau kann mit Siegen in Chiasso und zu Hause gegen Rapperswil-Jona den Barrageplatz verteidigen. Gelingt ihm dies, wird er am 30. Mai (Auffahrt) und am 2. Juni (Sonntag) höchstwahrscheinlich auf Xamax aus der Super League treffen.

Denn mit vier Punkten Rückstand auf den FC Sion und deren sechs auf den FC St. Gallen sowie dem deutlich schlechteren Torverhältnis gegenüber diesen Teams haben im Oberhaus die Neuenburger mit Abstand die schlechtesten Karten. Gewinnen sie am Mittwoch ihr Heimspiel gegen Lugano nicht, stehen sie als Barrage-Teilnehmer fest.

Siegt Aarau am Tag darauf in der Challenge League in Chiasso und verliert Lausanne-Sport in Kriens, dann wäre die Affiche der Barrage mit Xamax gegen Aarau bereits fix. Aus Sicht des Unterklassigen gäbe es einige Faktoren, weshalb die Neuenburger als Gegner um einiges undankbarer wären als der FC Sion und als Super-Ligist ohnehin ein paar Vorteile haben:

#1 Die psychologische Komponente

Nach dem ersten Rückrundenspieltag lag Xamax mit vier Punkten Rückstand auf GC noch auf dem letzten Platz. Nur zwei Siege standen auf seinem Konto. Der Aufsteiger schien ganz einfach zu leichtgewichtig für die Super League zu sein. Doch mit dem Trainerwechsel von Michel Decastel zum vormaligen Assistenten Stéphane Henchoz folgte ein fast wundersamer Aufschwung, der die Xamaxiens zwischenzeitlich zu Recht hoffen liess, der direkte Klassenerhalt sei möglich. Ein solcher ist nach den beiden unglücklichen Niederlagen gegen den FC Zürich und beim FC Sion zwar in weite Ferne gerückt, dennoch würden die Rot-Schwarzen mit viel Moral und Selbstvertrauen in die Barrage steigen. Der Vorteil der Neuenburger im Vergleich mit dem FC Sion wäre, dass sie sich schon seit Saisonbeginn mit dem Szenario «Abstiegskampf» auseinandergesetzt haben und sich jetzt nicht, wie die Walliser, plötzlich mit einer neuen Situation konfrontiert sähen.