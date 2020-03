«Würde Zofingen den Meistertitel geben»: Das sagen die Aargauer Teams zur Corona-Zwangspause

Zwar will sich Dedic noch nicht zu fest mit einem Saisonabbruch befassen, dennoch muss er gestehen: «Dieses Szenario wäre brutal hart, nicht nur für mich, auch die Mannschaft hat sich viel erhofft.»

Tabellenleader zum Rückrundenstart: Die Ausgangslage für Miga Dedic hätte in seiner Abschiedssaison nicht besser sein können: «Natürlich würde ich den Verein gerne mit einem Aufstieg verlassen, aber ich rechne eher mit einem bitteren Ende», erklärt der Trainer des FC Muri.

Kein Zweifel, der FC Wettingen gehört zu den Überraschungsteams in dieser Saison. Dennoch würde Trainer Marc Hodel der Spielzeit nicht nachtrauern, sofern diese abgebrochen wird. «Wir dürfen uns nicht zu wichtig nehmen, es ist nur Fussball. Wir können viel Positives aus der bisherigen Spielzeit mitnehmen, das reicht für mich in dieser Situation vollkommen aus.»

Für Rakitic wäre ein Abbruch der Saison zwar schmerzhaft, aber verkraftbar: «Wir stehen aktuell auf dem 4. Platz, unser Saisonziel war ein Platz in den Top 5. Wir hätten damit immerhin unser Soll erfüllt», so der Trainer von NK Pajde.

Der Trainer hofft zwar, dass so schnell wie möglich wieder Fussball gespielt werden kann, doch er ist sich auch bewusst, dass die Chancen dafür nicht gut aussehen: «Ich rechne mit einem Abbruch. Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wie das funktionieren soll. Ende April nehmen wir nach langer Pause wieder den Trainingsbetrieb auf und eine Woche später beginnt die Rückrunde? Das halte ich nicht für realistisch.

Weiter Trainer geht davon aus, dass es in diesem Jahr keinen Aufsteiger geben wird: «Für mich macht das keinen Sinn. Ein Aufstieg zu diesem Zeitpunkt wäre wohl nichts, worauf ich stolz sein könnte.»

Mit viel Ambitionen wollte Trainer Sven Osterwalder mit dem SC Schöftland in die Rückrunde starten. Nun ist nichts daraus geworden. Zumindest vorübergehend. Aber auch er ist wenig optimistisch, was die Weiterführung der Saison anbelangt.

Osterwalder betont: «Kein Fussball, das ist für alle frustrierend. Die Spieler haben sich inzwischen andere Wege gesucht, um gemeinsam zu kicken. Wir haben gemeinsam die #StayAtHomeChallenge gemacht. Das hat uns in dieser Situation zusammengeschweisst.»

Der Coach will sich nun mit der Mannschaft weitere Überlegungen machen, um mit ähnlichen Aktionen den Teamzusammenhalt zu fördern. Nebenbei appelliert er an den Ehrgeiz seiner Truppe, um zuhause die Fitness aufrecht zu erhalten.

«Manchmal muss man solche Geschenke annehmen»

Besonders aussergewöhnlich ist die Corona-Krise für Domagoj Karadza. Der Trainer hat in der Winterpause beim FC Klingnau übernommen und das Team umstrukturiert. Nun wollte der Trainer den Ligaerhalt in Angriff nehmen. «Für uns ist das frustrierend. Die neuen Spieler haben sich gut integriert, wir haben viel trainiert in der Winterpause und wären bereit für diese Aufgabe gewesen.»