Elena Roos: «Ich fand einen guten Rhythmus und hatte stets alles unter Kontrolle. Für mich war jeweils klar welche Route man nehmen sollte. So war ich immer voraus und konnte pushen. Vor dem Start war ich etwas unsicher, wie gut meine Form nach der WM ist, aber sie scheint noch vorhanden zu sein.»

Sabine Hauswirth: «Ich habe die Medaille auf den letzten drei Posten vergeben. Mein Tempo war gut, aber ich war immer mal wieder etwas hinten nach auf der Karte.»

Matthias Kyburz: «Zu Posten 3 habe ich eine schlechte Route erwischt und allgemein fühlte ich mich nicht so spritzig zu Beginn. Der Sprint war nicht so einfach wie es auf der Karte aussieht, viele Touristen und Fahrzeuge machten das Laufgebiet unübersichtlich. Ich freue mich sehr, dass es nach der knapp verpassten Medaille im Sprint an der WM nun an den World Games geklappt hat.»