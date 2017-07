Sabine Hauswirth konnte ihre bisher sehr starke Saison im Weltcup und an der WM nun mit einer Einzelmedaille an den World Games krönen. Gewonnen wurde der Wettkampf von der Schwedin Helena Jansson. Sie setzte sich nur gerade drei Sekunden vor der Russin Natalia Gemperle durch.

Bei den Männern waren die Schweizer eine Klasse für sich. Nach der gestrigen Bronzemedaille im Sprint ist es bereits das zweite Edelmetall für Matthias Kyburz im zweiten OL-Wettkampf der World Games. Kyburz am nächsten kam Florian Howald, der nach der Bronzemedaille an der Sprint Mixed Staffel der WM seine zweite Medaille an einem Grossanlass diese Saison gewinnt. Dritter wurde der Tscheche Vojtěch Král. (pd/rah)