Women's Super League Ein kleiner Lichtblick am Tabellenende: So erkämpften sich die FC Aarau Frauen ihren ersten Punkt Die Red Boots Aarau trennen sich mit dem FC Rapperswil-Jona 0:0. Beide Teams haben dank ihren starken Torhüterinnen die Partie torlos beendet, obwohl an diesem Abend durchaus mehr drin gelegen wäre.

Lorena Barth war die beste Spielerin auf dem Rasen für die Red Boots. Archivbild: Isabel Langer

Die letzten Minuten im Grünfeld in Jona hätten an Spannung kaum überboten werden können. Während in der 80. Minute das Tempo in der Partie zwischen dem Frauenteam des FC Rapperswil-Jona und den Red Boots Aarau erhöht wurde, hätte man ab der 90. Minute meinen können, es ging um den Meistertitel in der höchsten Schweizer Frauenliga. Am Mittwochabend ging es aber tatsächlich nur um Punkte im fünften Meisterschaftsspiel.

Zwei Minuten Nachspielzeit. Dies beschloss der Schiedsrichter in der spannendsten Phase des Spiels. Einmal ein Weitschuss zur oberen Ecke des Tors, einmal in die Mitte, einmal unten rechts. Doch die Aarauer Torhüterin Lorena Barth hielt alle Bälle. Wenige Sekunden später der Konter: Die gleichen Chancen wiederholten sich nun für die Red Boots. Doch auch da hielt die Torhüterin dicht. Riana Gmür liess die Gäste aus Aarau verzweifeln.

Nach fünf Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und die beiden so torhungrigen Teams trennten sich unentschieden. Trotzdem hätte die Partie in eine ganz andere Richtung gehen können. Denn Barth kam während des Spiels mehrmals zu weit aus dem Tor heraus. Dies ist meist eine gefährliche Situation. Vor allem im Fussball. Ein präziser Weitschuss, und schon könnte ein Spiel entschieden sein.

Ein Duell, das fast mit einem Tor endete

Auch in der Partie zwischen dem FC Rapperswil-Jona und den FC Aarau Frauen wäre es beinahe so gekommen, als die Rapperswiler Stürmerin Argnesa Rexhepi auf Lorena Barth zusprintete. Diese konnte sich nicht mehr ins Tor retten, jedoch den Ball abprallen lassen und so wieder weg von der Gefahrenzone bringen. Die Aarauerinnen behielten das Glück auf ihrer Seite.

Minuten später war es wieder Rexhepi, die einen Angriff auf das Aarauer Tor startete. Wieder stoppte sie die Torhüterin Lorena Barth. Dieses Mal aber unsanft, sodass Barth eine gelbe Karte kassierte und weiter noch den Freistoss ausbügeln musste. Sie stand jedoch für ihren Fehler ein und hielt hinten dicht.

Telegramm Rapperswil – Aarau 0:0 (0:0)

Grünfeld. – 105 Zuschauende – Tore: -. Rapperswil: Gmür; Schärer, Rochaix, Süry, Frischknecht; Kaufmann (56. Raschle), Matsushita, Klucker, Spieser; Rexhepi (83. Stoob), Markovic (66. Meister). Aarau: Barth; Tiller, Stierli, Buzas, Geiser (46. Näf); Pfannschmidt, Mujela, Hofer (84. Rothen); Steck (38. Enz), Tauriello, Hacker (46. von Felten). Bemerkungen: 69. Barth (Gelb). 81. Hofer (Gelb)

Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Und es war ebenfalls ein Spiel rund um das Tabellenende, wo sich die FC Aarau Frauen und die FC Rapperswil-Jona nach vier Meisterschaftsspielen befanden. Beide Teams konnten diese Punkte gebrauchen. Das war auch in der aggressiven Startphase ersichtlich. Aarau startete schnell und holte bereits nach einer Minute einen Eckball heraus. Doch auch die Rapperswiler Torhüterin Riana Gmür liess hatte einen starken Abend.

So viele Chancen wie noch nie

Während es in der ersten Halbzeit noch eher die Rapperswilerinnen waren, die gute Chancen im Spiel hatten, waren es nach der Pause die Gäste. Die Red Boots spielten so mutig wie noch nie. Je weniger Minuten auf der Uhr angezeigt wurden, desto mehr Chancen kreierten sie vor dem Rapperswiler Tor.

So viele Tormöglichkeiten, wie sie an diesem Spiel präsentierten, hatten sie während den letzten vier Spielen nicht. Zwar wurden die FC Aarau Frauen am Ende nicht mit drei Punkten belohnt, konnten aber ihren ersten Punkt in der diesjährigen Meisterschaft sichern.