«Wollte schon immer das perfekte Team zusammenstellen»: Ex-Amateurfussballer will als Sportchef durchstarten

Trotzdem steht er heute bei einem Profi-Verein unter Vertrag. Zwar nicht auf dem Rasen, dafür im Background. Genauer gesagt, in der Buchhaltung des FC Luzern. «Ich wollte immer mit Fussball mein Geld verdienen. Als Spieler hat es zwar nicht geklappt, aber dass ich es nun auf diesem Weg geschafft habe, macht mich ebenso glücklich.»

«Meine Enttäuschung hielt sich in Grenzen. Ich habe ungefähr bei der U18 gemerkt, dass ich das Maximum wohl bereits erreicht habe. Darum war es absehbar, dass es nicht zur grossen Karriere reichen würde», erinnert sich Moor zurück.

Einst träumte er mit Marco Thaler und Miguel Peralta gemeinsam von einer Karriere als Profi-Fussballer, doch im Gegensatz zu seinen damaligen Mitspielern – die den Sprung aus der Nachwuchsabteilung in die 1. Mannschaft beim FC Aarau geschafft haben – ging der Weg von Manuel Moor in eine andere Richtung.

Doch der gelernte Kaufmann ist damit noch lange nicht am Ziel angelangt. Er verrät: «Ich fühle mich wohl in der Finanzabteilung, aber ich könnte mir künftig auch eine Funktion, die mehr im sportlichen Bereich angesiedelt ist, sehr gut vorstellen. Professionell als Sportchef zu fungieren, klingt für mich sehr reizvoll. Aber da bin ich noch weit davon entfernt.»

Fussball Manager anstatt herkömmliches FIFA

Was Moor braucht, um sich die nötigen Kompetenzen anzueignen, kann er bei seinem Arbeitgeber mitverfolgen. Als Buchhalter arbeitet er eng mit Luzern-Sportchef Remo Meyer zusammen: «Ich erhalte viele Einblicke und unterhalte mich öfters mit dem Sportchef. Wenn ich so sehe, was er für den Verein leistet, dann habe ich grossen Respekt vor seiner Arbeit, aber auch viel Faszination dafür.»

Moors Faszination ist dabei nicht zufällig entstanden. Bereits in jungen Jahren verspürte er nicht nur Begeisterung, wenn er einen Ball am Fuss hatte, sondern entwickelte auch grosses Interesse für taktische Feinheiten. «Ich wollte schon immer das perfekte Team zusammenstellen, anstatt zum herkömmlichen FIFA-Game griff ich lieber zum Fussball Manager. Ich habe dann jeweils mit dem FC Aarau virtuell die Champions League gewonnen.»

So erstaunt es nicht, dass sich die fussballerische Laufbahn des in Vordemwald aufgewachsenen Moor aussergewöhnlich entwickelte. Nach seiner Zeit beim FC Aarau landete er zwischenzeitlich beim SC Zofingen, ehe sein Weg nach Schöftland führte.