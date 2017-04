Ja, Aarau befindet sich nach vier Niederlagen in einer Krise. Nicht nur in einer Resultatkrise, spielerisch konnte die Mannschaft ebenfalls nicht überzeugen. Die von Klubführung und Trainer erhoffte Befreiung nach der Vertragsverlängerung mit Marco Schällibaum blieb aus. So gesehen, sind die Vorzeichen für einen Wohlen-Sieg im Derby so gut wie nie.

Doch halt: Den FC Wohlen als Favoriten zu bezeichnen, wäre genauso falsch. An der Aussage von Tschachtli, der FCW sei im Formhoch, ist zwar etwas dran. Doch ausser einem 4:1-Auswärtssieg gegen den sportlich scheintoten FC Wil hat dieses «Formhoch» punktemässig nichts eingebracht. Und gute Leistungen in Zählbares umzumünzen, ist eben auch eine Stärke. Oder im Fall von Wohlen eine Schwäche, weil ihm dies nicht gelingt.

Und sowieso: Derbys haben etwas von Cupspielen, haben eigene Gesetze. Bezogen auf Aarau - Wohlen bedeutet das: Die Freiämter können gegen den grossen Nachbarn einfach nicht gewinnen.