WM-Viertelfinal Messi und Argentinien können weiter träumen: Sieg im Penaltyschiessen gegen die Niederlande Dank Lionel Messi und Torhüter Emiliano Martinez kann Argentinien weiter auf den ersten WM-Titel seit 36 Jahren hoffen. Gegen die Niederlande verspielten die Südamerikaner in der Schlussphase zwar eine 2:0-Führung und zunächst den sicher geglaubten Sieg, doch setzten sie sich dann im Penaltyschiessen mit 4:3 durch.

Lionel Messi jubelt mit den Kollegen über den Einzug in den WM-Halbfinal. (Doha, 09.12.2022) Mohamed Messara / EPA

Lionel Messi kann weiterhin von der Krönung seiner Karriere träumen. Der Superstar führte Argentinien in einem dramatischen Viertelfinal gegen die Niederlande mit einem Tor, einem Assist und einem Treffer im Penaltyschiessen zum Sieg und in den Halbfinal vom Dienstag gegen Kroatien. Und er lässt mit seinem Team auch Südamerika weiter hoffen: Seit 20 Jahren und dem Triumph von Brasilien in Japan und Südkorea wartet der Kontinent auf einen WM-Titel.

Zum Matchwinner avancierte neben Messi im Penaltyschiessen aber auch Torhüter Emiliano Martinez, der die ersten beiden Schüsse der Niederländer Virgil van Dijk und Steven Berghuis abwehrte, während vier von fünf Argentiniern trafen. Neben Messi waren auch Leander Paredes, Gonzalo Montiel und zum Schluss Lautaro Martinez erfolgreich.

Die Niederlande erwachen erst spät

Den Kitzel und das Drama hätten sich die Argentinier allerdings sparen können. Bis zur 83. Minute führten sie dank der Tore von Nahuel Molina (35.) und Messi (72.) 2:0. Doch dann fanden die Niederländer fast aus dem Nichts dank dem eingewechselten Wout Weghorst einen Weg zurück ins Spiel. Das 2:2 schoss der Stürmer dabei in der elften Minute der Nachspielzeit nach einer frechen Freistossvariante.

Bis zum Anschlusstor von Weghorst, das er mit dem Kopf erzielte, waren die Niederländer in der Offensive nahezu inexistent. Der pragmatische Konterfussball des scheidenden Bondscoachs Louis van Gaal stiess gegen Messi & Co. an seine Grenzen. Beim ersten Tor Weghorsts flog erstmals überhaupt im Spiel ein Ball auf das argentinische Tor.

Argentinien in der Verlängerung aktiver

Letztlich war der Erfolg der Argentinier also verdient – und für sie das späte Unglück in der Nachspielzeit der Nachspielzeit am Ende nur noch eine Randnotiz. Denn die Argentinier waren es, die in der Verlängerung auf Sieg spielten und diesen bei einem Pfostenschuss von Enzo Fernandez in der 121. Minute noch vor dem Penaltyschiessen auch tatsächlich fast noch realisiert hätten.

Die Argentinier zeigten so letztlich, dass sie auch mental stark sind. Statt nach dem späten Ausgleich sich in der Overtime zu verstecken, schalteten sie nochmals einen Gang höher. Und das obwohl ihre Lichtgestalt Messi mit Fortdauer der Partie weniger präsent und dominant war.

Bitter für die Niederländer: Ihre Aufholjagd blieb unbelohnt. Rungroj Yongrit / EPA

Über die gesamten 120 Minuten bewies Messi aber doch, dass er an dieser WM so gut ist wie vielleicht noch nie im Trikot der Nationalmannschaft. Alleine die Art wie er nach einem Antritt mit einem genialen Zuspiel auf Molina das 1:0-Führungstor vorbereitete, war ein spielerischer Höhepunkt dieses Turniers.

Später die beiden Penaltys zu verwerten, war für Messi zwar nur Formsache. Doch der siebenfache Weltfussballer bastelte mit dem Tor zum 2:0 weiter an seiner mittlerweile auch an Weltmeisterschaften herausragenden Statistik. In 24 WM-Spielen hat er nun zehn Tore erzielt, zwei mehr als Diego Maradona (in 21 Spielen). Um mit diesem im wichtigsten Vergleich gleichzuziehen, braucht Messi nun nur noch zwei Siege. Dann wäre auch er Weltmeister und am Ziel seiner Träume.