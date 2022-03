WM-Qualifikation Jetzt braucht es ein Handball-Wunder: Die Schweiz bleibt in Portugal ohne Chance Im Hinspiel der WM-Qualifikation muss sich die Schweizer Nationalmannschaft gegen ein reifes Portugal deutlich mit 26:33 geschlagen geben. Damit hat sie am Sonntag in Winterthur eine grosse Hypothek aufzuholen, um sich die Möglichkeiten für eine WM-Teilnahme doch noch zu bewahren.

Die Schweizer hatten gegen die Portugiesen meist das Nachsehen. HUGO DELGADO

Der Ausdruck «Pavilhão Multiusos» klingt für zentraleuropäische Ohren reichlich melodiös, poetisch fast. Im Grunde bedeutet er nichts anderes als: Mehrzweckhalle. In einer solchen begingen die Schweizer Handballer am Donnerstagabend den ersten Part ihrer Qualifikation für die Weltmeisterschaft. In der Stadt Guimarães, die – ebenso poetisch – als «Wiege der Nation» umschrieben wird, gebar die Nationalmannschaft der Schweiz keinen Sieg. Dafür nahm sie ein gewisses Mass an Ernüchterung mit auf die Heimreise.

26:33 verlor die Nati in Portugal. Gegen jene Nation notabene, die seit einigen Jahren ein ziemlich erfolgreiches Handballteam stellt. Hätte sie die Wahl gehabt, hätte sich die Schweizer Auswahl deshalb einen anderen Gegner für die erste Quali-Runde ausgesucht. Aber, und das betonte Michael Suter im Vorfeld gleich mehrfach: «Wir sind auch nicht gerade ein Traumlos.»

Ein Mix aus Bedacht und Kampfansage

Es war eine Mixtur aus Bedacht und dosierter Kampfansage, die Suter in seinen Worten wählte. Der rhetorische Kompromiss lag darin begründet, dass auch der Nationaltrainer selbst nicht genau definieren konnte, wie es um das Leistungsvermögen seiner Mannschaft bestellt sein würde. Denn viel Handfestes gab es in jüngster Zeit kaum, an dem sich festhalten liess. Auch aufgrund pandemiebedingter Spielabsagen fehlten ernsthafte Vergleichsmöglichkeiten. Was bis in die Gegenwart reichte, war stattdessen die reizende Erinnerung an den Januar 2021, als das Team als Nachrücker an die Weltmeisterschaft in Ägypten einflog und eine schwere Gruppe meisterte. In der folgenden Hauptrunde verloren die Schweizer nur einmal. Der Kontrahent in diesem Spiel hiess: Portugal. Damals prallten die Nati-Spieler an der Wucht der Iberer ab. Und dieses Mal? Erwischte die Schweiz einen äusserst ungünstigen Auftakt.

Suter sah in diesen ersten Minuten, wie sich seine Spieler den Ball rund um den Halbkreis zuspielten, kreuzten, antäuschten. Ihm entging auch nicht, wie sie die gegnerische Abwehr selten derart in Bewegung brachten, dass sich Lücken offenbarten. Die Schweizer waren statisch, die Portugiesen eingespielt – was angesichts der jüngsten Umstände nicht überraschte. In der Folge wurde das Spiel der Gäste zwar etwas flüssiger, was sich in Toren umschlug. Hinten half Torhüter Nikola Portner, der den Umschwung mit zahlreichen guten Taten begünstigte. Insgesamt blieb Portugal aber das überlegene Team, das mit einer adäquaten Effizienz zur Pause deutlich höher hätte führen können als nur mit 15:12.

Matchwinner für Portugal: Kreisläufer Victor Iturriza, der aus acht Wurfversuchen acht Tore erzielte. HUGO DELGADO

Zu Beginn der zweiten Halbzeit fand sich die Schweiz erst noch passabel zurecht, was viel mit Andy Schmid zu tun hatte. Der Alleskönner lenkte die Angriffe wie gewohnt mit Finesse, erzielte insgesamt sechs Tore und gab zahlreiche Assists. Die Mitspieler ringsum blieben hingegen meist unter den Möglichkeiten. Auch Rückraumschütze Lenny Rubin gelang trotz sieben Eigentreffern kein gelungener Auftritt.

Am Ende waren Spielglück und Kräfte aufgebraucht

Offensiv fehlten die Präzision und ein erfolgreiches Spiel über die Flügel. Defensiv mangelte es an Absprache. Nie etwa bekamen die Schweizer den Kreisläufer Victor Iturriza in den Griff. Der 120 Kilogramm schwere Mann, bei dem Sportkommentatoren von der «Wasserverdrängung» schwärmen, kam Mal für Mal frei zum Abschluss. Meist variierte der Rückstand zwischen zwei und sechs Toren. Gegen Ende waren Spielglück und Kräfte aufgebracht.

Bereits am Sonntag (ab 14.30 Uhr auf SRF zwei) findet in Winterthur das Rückspiel statt. Gewiss, sieben Tore lassen sich aufholen. Dafür müssen die Schweizer jedoch zu Autoren eines mittelgrossen Wunders werden.