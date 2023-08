WM Gold E-MTB Nathalie Schneitter holt sich an der Rad-WM in Schottland den Titel im E-Cross Country – erwartet hat sie das nicht Die 37-jährige Solothurnerin verkündete 2016 ihren Rücktritt vom Spitzensport und steht drei Jahre später zuoberst auf dem Podest. An der Rad-WM in Schottland holt sie sich am Mittwoch zum zweiten Mal den Weltmeistertitel in der Kategorie Cross-Country E-Mountainbike.

Nathalie Schneitter fährt an der WM in Schottland als Erste über die Ziellinie. Jane Barlow/AP

Die Erfolgsgeschichte von Nathalie Schneitter beginnt 2004, als sie noch ohne elektronischen Antrieb die Juniorinnen-Weltmeisterschaft im Cross Country gewinnt. In den Jahren danach erreicht sie immer wieder die Spitze und kann sich mit weiteren Erfolgen krönen. Doch als sie 2016 die Olympia-Qualifikation für Rio nicht schafft, gibt sie ihren Rücktritt bekannt.

2019 stösst sie auf eine Medienmitteilung über die neue Kategorie E-Mountainbike. Da Schneitter nichts verurteilt, das sie nicht probiert hat, überwand sie ihre anfängliche Skepsis und startete an einem ersten Rennen. Das E-Mountainbike hat sie gepackt und im selben Jahr holte sie sich sogleich den Weltmeistertitel.

Überraschend an die Spitze

Dass es an der WM in Schottland nun erneut aufgehen könnte, hätte sie jedoch nicht erwartet. «Ich gehe grundsätzlich nie mit grossen Erwartungen an ein Rennen, denn das führt nie zu guten Ergebnissen. Mein Ziel war es, das Beste zu geben und den Körper machen zu lassen, was er trainiert hat.» Schneitter analysiert, dass die Startphase in den letzten Jahren oft ihr grösstes Problem war. Beim WM-Rennen vom Mittwoch hat der Start hingegen sehr gut funktioniert und bereits nach einer halben Runde konnte sie die Führung übernehmen und halten. «Eine meiner Stärken ist es, das Tempo bis am Schluss gleichmässig zu fahren. Deshalb war ich bereits nach zwei Runden sehr zuversichtlich.»

Mit Tränen in den Augen und der Nationalhymne im Hintergrund nahm sie auf dem Podest das Regenbogentrikot entgegen. Ihre Gedanken waren in diesem Moment allerdings schon wieder zurück im Alltag. «Ich habe genau dasselbe gedacht wie vor vier Jahren: Ich freue mich, nächste Woche im Büro zu sein.» Sie erklärt, dass diese Aussage positiv gemeint ist, da sie mit ihrem Lebensstil sehr zufrieden ist und sich auf ihre Arbeit freut. «Viele Sportler und Sportlerinnen fallen nach der Saison in ein Loch. Bei mir geht das Leben danach normal weiter und ich schätze es, einen ausgeglichenen Lebensstil zu führen.»

Velo als Lebensmittelpunkt

Das Radfahren beschäftigt Schneitter nicht nur im Profisport, sondern auch in der Freizeit und im Beruf. Sie wird oft von Freunden als «Velo-Chamäleon» betitelt, da sie alle Arten von Velos, und nicht nur E-Mountainbike, fährt. Als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft fuhr sie im Juli ein Ultracycling-Rennen in Norwegen, das 1000 Kilometer lang war und 16'500 Höhenmeter beinhaltete. «Ich denke, ich bin eine von wenigen Athletinnen, die so trainiert.»

Wie es im nächsten Jahr weitergeht, weiss Nathalie Schneitter noch nicht. «Ich bin zufrieden und gelassen in meinem Leben. Velofahren macht einfach glücklich und ich schaue, wo es mich hinführt. Wenn man das WM-Trikot schon hat, muss man es fast zeigen.» Bereits dieses Wochenende wird sie als frisch gekrönte Weltmeisterin an der «E-Tour de Mont Blanc» teilnehmen und dort ihr Regenbogen-Trikot präsentieren.