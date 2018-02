Den 15. Juni des vergangenen Jahres wird Michelle Heimberg garantiert ihr ganzes Leben lang nicht mehr vergessen. Nach fünf perfekten Sprüngen gewann die 17-jährige Fislisbacherin an den Europameisterschaften der Wasserspringerinnen in Kiew vom 3-Meter- Brett sensationell die Silbermedaille – notabene die allererste Medaille für die Schweiz in der 91-jährigen Geschichte der kontinentalen Titelkämpfe.