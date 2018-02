Wie bleibt man bei so vielen Toptiteln auf dem Boden?

Ich war schon eh und je ein Typ, der mit beiden Beinen auf dem Boden stand. Dafür braucht es vor allem viel Arbeit und Demut. Talent kann dir helfen, aber den Weg auch schwierig gestalten. Für mich waren die nächsten Ziele, die ich erreichen will, immer im Fokus. Auch die Ehrlichkeit zu sich selber ist wichtig, weniger die Meinungen von aussen. Und ich bin gerne in der Natur unterwegs, z. B. mit meinem Hund oder in unserem Garten. Das erdet einen schnell wieder.

Warst du nie interessiert, im Ausland zu spielen?

Es gab eine Zeit, da wollte ich gehen, hatte jedoch keine vernünftigen Optionen. Als dann die guten Anfragen kamen, hatte ich mit diesem Thema bereits abgeschlossen. Ich wollte nichts erzwingen und dann bei einem Verein spielen, der nicht passt. Daher bin ich auch nicht traurig, dass es nicht geklappt hat.

Dieses Jahr wirst du dem Handball den Rücken kehren. Wie fühlt sich das an?



Sicher sind die Gefühle gemischt. Die Teamkameraden werde ich vermissen, die Sprüche in der Garderobe auch. Ich bin aber vor allem dankbar, dass ich (noch) gesund bin. Am meisten freue ich mich, dass ich mir mehr Zeit für meine Frau und meine Freunde nehmen kann. Dies ist in den letzten 20 Jahren definitiv zu kurz gekommen. Ich freue mich auch, endlich Zeit für andere sportliche Aktivitäten zu haben und mich beruflich weiterbilden zu können