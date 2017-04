Die folgende Geschichte ist eine Mischung aus Tatsachen, Meinungen und Gerüchten. Sie ist brisant. Brisant deshalb, weil sie schon in einem Jahr zu einer interessanten, aber vor allem vielversprechenden Neuausrichtung in der sportlichen Chefetage des FC Aarau führen könnte.

Zu den Fakten: Es geht um Sandro Burki.

Der 31-jährige Captain und Mittelfeldspieler wird Mitte Juli die zwölfte Saison in Folge beim FC Aarau in Angriff nehmen. Gemäss einer Klausel verlängert sich sein Vertrag nach 22 Einsätzen in dieser Meisterschaft. Um dieses Ziel zu erreichen, fehlen dem zurzeit am rechten Fuss verletzten Burki allerdings noch zwei Spiele.