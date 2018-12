Urs Meier war der beste und bekannteste Schiedsrichter, den die Schweiz je hatte. Und er war Aargauer.

In den vergangenen Jahren hat die einst bewunderte Schweizer Schiedsrichtergilde an Ansehen eingebüsst. An den vergangenen Europa- und Weltmeisterschaften waren keine Schweizer Schiedsrichter im Einsatz.

Das soll sich ändern. Dank eines Aargauers? Johannes von Mandach gilt landesweit als eines der grössten Schiedsrichter-Talente. Bereits mit 24 Jahren erklimmt er den wohl bedeutendsten Schritt einer Schiri-Karriere: Ab sofort darf der Böztaler Profispiele pfeifen. Von Mandach hat die Prüfung zur Zulassung für Spiele der Challenge League bestanden.