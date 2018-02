Das Team mit Skip Silvana Tirinzoni spielt seit 2013 unter der Flagge des Curling Club Aarau. Das grosse Ziel waren stets die Olympischen Winterspiele 2018 in Korea, was das Quartett souverän erreichte. Auf dem Weg dorthin fokussierten sich die Spielerinnen auf verschiedene Meilensteine. An der EM in St. Gallen erreichte das Team den vierten Rang. In der Weltrangliste figuriert es ebenfalls an vierter Position.