«Wir wissen, dass sie sich verstärkt haben» – Stars wollen auf Reinacher Kampfansage antworten

Raphael Zahner, Coach der Red Lions Reinach, steht mit gemischten Gefühlen vor dem Derby da. Einerseits kann er sich froh schätzen, dass sein Team 8 Punkte in fünf Partien sammeln konnte, andererseits war die deutliche 1:6-Klatsche zuletzt gegen den EHC Burgdorf keine mentale Bereicherung: «Wir hatten jetzt fünf Partien gegen Teams, die im Vorjahr unter den Top 6 waren. Wer erwartet da schon Punkte? Dementsprechend bin ich schon sehr zufrieden, auch wenn die letzte Niederlage in dieser Deutlichkeit schon schmerzt.»

Es ist eine Ansage zum Saisonstart: Während die Red Lions Reinach auf den beeindruckenden 8:6-Sieg gegen Ligaschwergewicht EHC Wetzikon zwei weitere Siege folgen liessen, gewannen auch die Argovia Stars drei von vier Partien. Nun treffen die beiden am kommenden Mittwochabend (20.15 Uhr) ambitioniertesten Aargauer Eishockeymannschaften in Reinach aufeinander.

«Auch die Stars müssen irgendwann wieder verlieren»

Dass nach diesem Dämpfer nun mit den Argovia Stars der Leader am Mittwochabend in Reinach gastiert, schüchtert Zahner jedoch keineswegs ein: «Klar, sie gehen als Favorit in diese Partie, schliesslich haben sie noch keine Partie in der regulären Spielzeit verloren. Aber unsere Duelle waren zuletzt immer sehr knapp und umkämpft. Auch die Stars müssen irgendwann wieder verlieren.»

Dass die Reinacher bereits in der vergangenen Saison das erste Derby zuhause für sich entscheiden konnten, spielt für Zahner allerdings keine Rolle: «Der letzte Sieg ist schon lange her, inzwischen hat sich die halbe Mannschaft verändert.»

Um an den Erfolg der letzten Spielzeit anzuknüpfen ist die Devise bei Zahner klar: «Wenn wir ihre Paradelinie mit Pascal Wittwer in den Griff bekommen, dann sind unsere Siegeschancen intakt.»