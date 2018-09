2018 finden bei der Elite an den Weltmeisterschaften in Doha (QAT) der Mannschaftswettkampf, Mehrkampf- und die Gerätefinals statt. Die Mannschaften bestehen aus je fünf Turnerinnen oder Turnern, wobei vier pro Gerät turnen und schlussendlich die drei besten Noten in die Mannschaftswertung einbezogen werden.

An den Weltmeisterschaften geht es neben den WM-Rängen auch um die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2020. Die OS-Qualifikation läuft über ein mehrstufiges Verfahren. An der WM 2018 qualifizieren sich die ersten drei Mannschaften. Die Teams auf den Plätzen 4–24 bekommen an der WM 2019 in Stuttgart (GER) eine zweite Möglichkeit.

Das Schweizer Aufgebot für die Einzel-Weltmeisterschaften in Doha (25. Oktober bis 3. November).