«Wir sind bereit für die 2. Liga inter» – verhilft die Coronakrise dem FC Lenzburg zum Aufstieg?

Während in Belgien die Saison in der obersten Liga «Jupiler Pro League» bereits abgebrochen und der FC Brügge zum Meister erklärt wurde, dürften auch hierzulande die Hoffnungen verschiedener Tabellenführer auf einen vorzeitigen Meistertitel steigen. Eine besonders aussichtsreiche Position hat dabei der FC Lenzburg in der regionalen 2. Liga.

Selbst wenn sich der Verband kein Beispiel an den Belgiern nehmen sollte, so stellt sich immer noch die Frage, wer den Platz der Eagles Aarau in der 2.Liga interregional einnehmen sollte, sofern der Rückzug (aufgrund fehlender Jugendabteilung) trotz Abbruch bestehen bleibt.