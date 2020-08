«Wir haben vorerst nur die Herbstrunde geplant»: Das sagt AFV-Geschäftsführer Hurter zur neuen Saison

Fussballer sind sich gewohnt, dass man sich auf dem Sportplatz trifft. Entsprechend war die Kommunikation untereinander während des Lockdowns die grösste Herausforderung. Wir haben die Vereine so rasch wie möglich mit den wichtigsten Informationen und Hilfestellungen rund um das Coronavirus versorgt. Was mich sehr freut, ist, dass innerhalb der Klubs viel Solidarität zu erkennen war. Beispielsweise haben die meisten Trainer auf ihren Lohn verzichtet.

Hygienemassnahmen und Schutzkonzepte sind im Amateurfussball schwieriger umzusetzen als bei den Profis. Vereine müssen enorm viel Selbstdisziplin an den Tag legen. Bereitet Ihnen dies Sorgen?

Ohne diszipliniertes Verhalten schaffen wir es nicht durch diese spezielle Zeit. In den letzten Tagen besuchte ich etliche Trainingsspiele und war erfreut, wie vorbildlich die Vereine die Situation meistern mit Führen von Präsenzlisten im Eingangsbereich, Einzeichnen von Mindestabständen, Anweisungen via Speaker-Durchsagen und Aufstellen von BAG-Plakaten. Für das Kickoff-Spiel Suhr gegen Gränichen wurde ein spezielles Schutzkonzept erstellt, damit der erwartete grosse Besucherandrang bewältigt werden kann und alle Zuschauer das Spiel mit einem guten Gefühl besuchen können.

Gibt es Massnahmen, um die Klubs und Spieler noch mehr zu sensibilisieren?

Wir werden immer wieder darauf hinweisen, dass die Gefahr noch lange nicht vorbei ist und wie wichtig die

Regeln sind. Besonders appellieren wir an die Trainer, Spieler und Funktionäre, Eigenverantwortung zu übernehmen. Ich kann zwar nicht meine Hand ins Feuer legen, dass sich alle vorbildlich verhalten werden, aber ich bin guter Dinge, dass wir das gemeinsam meistern können.

Was passiert, wenn eine ganze Mannschaft aufgrund eines Coronafalls in Quarantäne muss, gibt es da klare Pläne oder wird das von Fall zu Fall beurteilt?

Wenn die Kantonsärztin für ein ganzes Team Isolation und Quarantäne veranlasst, werden wir die entsprechenden Spiele neu ansetzen. Einzelne Spiele zu verschieben ist für uns als Verband noch nicht problematisch – schwieriger wird es, wenn wir ganze Spielrunden neu ansetzen müssten.

In der 2. Liga AFV kommt es zur einer 15er-Gruppe, da sich der FC Wettingen aus finanziellen Gründen freiwillig aus der 2. Liga inter zurückgezogen hat. Werden sich solche Fälle häufen?

Es ist klar, dass sich die Vereine in Zukunft vermehrt Gedanken um ihre Finanzen machen werden. Ich bin überzeugt, dass die Juniorenförderung durch die Coronakrise an Stellenwert zulegen wird, weil es ein nachhaltigeres und günstigeres Konzept ist, als eine zusammengekaufte Mannschaft zu stellen. Am Ende des Tages wünschen wir uns beim AFV Vereine, die grossen Wert legen auf die Juniorenförderung und vor allem den gesellschaftlichen und sozialen Aspekt beim Fussball in den Vordergrund setzen.