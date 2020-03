«Wir brauchen Typen mit Eiern» – das Fazit zur Saison der Argovia Stars

So ganz verdaut hat Roger Gerber die Niederlage in Spiel 4 gegen den EHC Wetzikon noch nicht. War es ein Problem der Mentalität? Haben einfach die Kräfte gefehlt? Hätte man die Linien anders gestalten sollen? Was waren die Gründe für den schwachen Auftritt im zweiten und letzten Playoff-Heimspiel?



Dass sein Team gegen eine Mannschaft ausgeschieden ist, die in der kommenden Saison möglicherweise in der MySports League spielen wird, ist dem Trainer zwar durchaus bewusst, doch als Ausrede will er die ¬Kräfteverhältnisse für den Auftritt im letzten Spiel der Saison nicht gelten lassen. «Egal, wie der Gegner heisst, als Coach mit Ambitionen ärgert es mich, wenn wir in einem Drittel fünf Tore eingeschenkt bekommen. Wenn das nicht so wäre, dann hätte ich in der 1.Liga bei den ¬Argovia Stars nichts zu suchen.»



Trotzdem sei er stolz auf die Leistung seines Teams: «Wir haben in dieser Saison das Maximum herausgeholt. Für mich ist die Reise damit aber nicht fertig. Ich verfolge einen Dreijahresplan. Zuerst säen, dann wachsen lassen und anschliessend ernten.» Gesät hat Gerber in dieser Saison ordentlich. Sieben Junioren konnte er in seinem Kader eingliedern.