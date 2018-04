Ein einziger Sieg konnte der FC Aarau diese Saison ausserhalb des Stadion Brügglifeld einfahren. Zwei Unentschieden und ganze zehn Niederlagen resultierten in den übrigen Begegnungen auf fremden Terrain. Die Vorzeichen für das Spiel am Samstagabend in Schaffhausen stehen also alles andere als gut.