Ciarrocchi hat keine Schuld am Debakel. Was aber nicht für ihn spricht: Seine persönliche Niederlage erleidet er schon vor dem Anpfiff, als er und Zoran Josipovic trotz personellem Notstand auf die Ersatzbank müssen. Unmissverständlich der Wink von Trainer Marinko Jurendic an das Duo: Sucht euch einen neuen Klub.

Kurz darauf ist Josipovic tatsächlich weg, geflüchtet nach Chiasso. Ciarrocchi aber bleibt. Und dann ereignet sich eine jener Geschichten, die nicht wirklich erklärbar sind, die den Fussball aber so herrlich aufregend machen: Ciarrocchi rettet jenem Mann den Job, der ihn abgeschrieben hat.

Lehren aus der Vergangenheit

Nicht nur ein Mal, nein gleich zwei Mal sorgen Ciarrocchis Tore dafür, dass Jurendic bis heute Trainer in Aarau ist: Zuerst entscheidet er zwei Wochen nach besagtem Spiel in Genf das Derby gegen den FC Wohlen (2:0) – eine Niederlage hätte Jurendic kaum überlebt. Ähnlich brisant die Ausgangslage vor dem letzten Vorrundenspiel gegen Chiasso: Noch so ein zahnloser Auftritt wäre Gift für den Trainer, über dessen Zukunft nach dem Spiel beraten wird. Wieder ist es Ciarrocchi, der mit zwei Toren und einem Assist praktisch im Alleingang für den 3:0-Sieg sorgt.

Ciarrocchi, der Trainerretter. Selber würde sich der Stürmer nicht als solcher bezeichnen. Er hat in der schwierigen Zeit einfach die Erfahrungen aus der Vergangenheit angewendet: «Ich erlebte in Bellinzona eine ähnliche Situation: Nach einer Niederlage sagte der Trainer in der Zeitung, mit Spielern wie Ciarrocchi könne man nicht gewinnen. Fussball ist leider nicht immer fair und jeder schaut zuerst auf sich.»