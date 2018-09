Sein Stil ist eigenwillig, hin und wieder sogar eigensinnig, hat aber einen gewissen Unterhaltungswert. Antrittsschnelle und technisch starke Spieler wie er locken die Zuschauer in die Stadien und werden schnell zu Publikumslieblingen.

Noch unterlaufen ihm allerdings viele Ballverluste ohne Not. Und im Abschluss fehlts an der nötigen Kaltblütigkeit und Effizienz. Das ist für einen jungen, unerfahrenen Mann aber nichts Aussergewöhnliches. Eines ist klar: Tasar ist ein Versprechen für die Zukunft.

August 2018: Tasar spielt längst in der ersten Mannschaft des FC Aarau und hat sich zum Stammspieler gemausert. Nach der Vertragsverlängerung bis 2020 vor gut einem halben Jahr ist der Flügelstürmer einer der auffälligsten Spieler im FCA-Dress. Tasar ist schnell, trickreich und hat Zug aufs Tor.

Mai 2016: Varol Tasar schiesst den Zweitligisten Klingnau in der Nachspielzeit des Aargauer Cupfinals gegen die Eagles Aarau zum 2:1-Sieg. Kurze Zeit später wechselt der 20-jährige Deutsche zu Aarau, kommt fürs Erste aber nur im Team Aargau U21 zu Einsätzen.

Wie das bei überdurchschnittlichen Challenge-League-Spielern üblich ist, geraten sie früher oder später in den Fokus von Scouts der Schweizer Grossklubs. Kein Wunder also, dass Lugano auf Tasar aufmerksam wurde.

«Es gab im August tatsächlich Kontakte mit dem FC Lugano», bestätigt FCA-Sportchef Sandro Burki, «ich habe mit Lugano-Sportchef Giovanni Manna über Tasar gesprochen. Wir verhandelten über die Höhe der Ablösesumme. Vonseiten Luganos gab es eine Offerte. Im Endeffekt haben wir uns aber nicht gefunden. Damit ist ein Transfer von Tasar zum jetzigen Zeitpunkt vom Tisch.»

Tore gegen Lausanne und Schaffhausen

Tasar selbst bestätigt das Interesse von Lugano an seiner Person. «Ich persönlich habe zwar nie Kontakte mit den Tessinern gehabt», sagt er, «aber mein Berater Roland Haselbach hat mit Vertretern von Lugano ein erstes Mal im Mai und ein zweites Mal im August gesprochen. Natürlich würde ich gerne in der Super League spielen. Ich habe mich über das Interesse von Lugano sehr gefreut und war gespannt, ob es klappen wird oder nicht. Es war keine einfache Zeit für mich. Jetzt ist das Thema erst einmal erledigt. Ich habe den Kopf glücklicherweise wieder frei, kann mich auf den Fussball konzentrieren und werde mich in Zukunft voll und ganz für den FC Aarau einsetzen.»

In den vergangenen beiden Partien in Lausanne (1:1) und gegen Schaffhausen (3:1) liess Tasar seine Klasse aufblitzen. Gegen Lausanne verwertete er in der zweiten Minute gleich seine erste Chance zum Führungstreffer.