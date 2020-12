Wie das Training in der Badewanne Yannick Käser zum Schweizermeister machte

Trotz Lockdown, Wettkampfabsagen und Trainingsverbot verlor der Aargauer Schwimmer Yannick Käser nie seinen Sinn für Humor. Im März teilte der 28-Jährige auf Instagram ein Video, das ihn beim Training in seiner Badewanne zeigt. Der Trainingseffekt hielt sich dabei zwar in Grenzen, die Not machte Käser aber erfinderisch. Der Mann, der ansonsten bis zu 18 Stunden pro Woche im Wasser trainiert, lag wegen Corona auf dem Trockenen. Grund dafür waren die Massnahmen des Bundes zur Bekämpfung des Coronavirus, die eine Schliessung der Schwimmbäder zur Folge hatten.