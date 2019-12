Wettlauf gegen die Zeit: Die Karatekämpferin Elena Quirici und ihr beschwerlicher Weg in Richtung Tokio

Knapp 30 Wochen, 214 Tage und insgesamt 5136 Stunden. So lange dauert es, bis die Olympischen Sommerspiele in Tokio starten. Eigentlich eine Zeitspanne, die einem unglaublich lange vorkommt. Eine, in der noch so unglaublich vieles passieren kann.

Und die trotzdem auch wahnsinnig kurz erscheint, wenn man Elena Quirici heisst. Seitdem bekanntgegeben wurde, dass Karate für den 2020 stattfindenden Event als olympische Disziplin akzeptiert wurde, arbeitet die junge Athletin auf dieses Ziel hin.

Weil Paris 2024 Karate bereits wieder aus der Liste der begünstigten Sportarten gestrichen hat, bleibt ihr nur eine Chance. Dementsprechend gross ist der Druck. «Es ist noch nichts sicher, daher will ich nicht zu viel daran denken», sagt die 25-Jährige. «Ich werde oft gefragt, wie es denn mittlerweile aussieht. Aber ich rede eigentlich nur ungern darüber.»

Mit mentaler Stärke und Achtsamkeit zum Erfolg

Lieber will sie sich auf all die kommenden Wettkämpfe fokussieren. Fokus und Quirici, das ist eine Wortkombination, die passt. Schon im Kindesalter bestach sie durch ihre mentale Stärke. Dennoch vermutet sie in diesem Bereich ihre grösste Schwäche. «Ich muss daran arbeiten, mir keinen Druck zu machen, frei kämpfen zu können. Im Moment zu leben», sagt die aus Schinznach-Dorf stammende Quirici.

Denn gerade die Gegenwart hält für sie doch so vieles bereit. Nach einer aufreibenden Saison hat sie in ihrer Gewichtskategorie den ersten Platz in der Weltrangliste inne, an den insgesamt zwölf absolvierten Turnieren schaffte sie es neunmal in den Final.