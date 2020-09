«Werden uns gegenseitig besser machen» – zwei Rivalen äussern sich zum Aargauer Hockey-Derby

Am Samstag geht die neue Saison los: Für beide Teams gibt es zum Auftakt schwere Lose. Sind Sie bereit?

Pascal Wittwer: Burgdorf ist bestimmt kein leichter Gegner, aber wir freuen uns auf die Herausforderung. Aus meiner Sicht ist unser Los jedoch dankbarer, Wetzikon ist stärker einzustufen.

Simon Schnyder: Das sehe ich auch so. Individuell ist Wetzikon an der Spitze der Liga, und wir gehen klar als Underdog in die Partie. Vielleicht können wir das aber in unseren Vorteil ummünzen.

Hinter uns liegen schwierige Monate, wie war die Vorbereitung mit Ihren Teams?

Wittwer: Der Start in die Vorbereitung war nicht optimal. Zu Beginn verloren wir drei Testspiele. Danach haben wir uns aber gegen zwei MySports-League-Teams ziemlich gut geschlagen.

Schnyder: Ich glaube, wir sind körperlich noch fitter als vor einem Jahr. Damals war unser Team im Umbruch, und wir konnten die Zeit nicht optimal nutzen.