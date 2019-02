Beim Trainer ist die Sache einfach: Er wird primär am wichtigsten Parameter eines professionellen Fussballklubs gemessen – an den Resultaten. Und sekundär daran, ob sich unter ihm die einzelnen Spieler verbessern. Und der Sportchef? Welche Fächer stehen in seinem Zeugnis? Die Bewertung ist komplexer und weniger konkret definierbar. Der Sportchef muss weiter in die Zukunft blicken als sein Trainer, der «nur» die Aufstellung und die Taktik für das nächste Spiel im Kopf hat. Ein Sportchef eines Schweizer Profiklubs sagte einst: «Ich will daran gemessen werden, ob sich nach einer Saison die Gesamtsituation des Klubs verbessert hat. Und dazu gehört, ob ich auf dem Transfermarkt ein Plus erwirtschafte.» Die Gesamtsituation verbessert? Das ist Sandro Burki seit seinem Amtsantritt im August 2017 gelungen. Der FC Aarau hat das stärkere und homogenere Kader als damals, hat sich in der Tabelle verbessert, und die Zukunftsperspektiven sind insgesamt vielversprechender. Letzteres unter der Voraussetzung, die ewige Stadiongeschichte nimmt aus FCA-Sicht ein gutes Ende.

Ein Plus auf dem Transfermarkt? Aus Lausanne hat Aarau im vergangenen Sommer einen Batzen für Igor Nganga erhalten. Doch das aktuelle Kader ist deutlich teurer im Unterhalt als jenes der vergangenen Saison. Und einen prestigeträchtigen Spielerverkauf kann Burki noch nicht nachweisen. Einen, der viel Geld in die Kasse spült und der einen FCA-Profi in eine höhere Liga bringt. Einen der Marke «Silvan Widmer», für den Serie-A-Klub Udinese 2013 über eine Million Franken überwies.

Das dürfte sich bald ändern. Vielleicht schon früher als gedacht. Ursprünglich war abgemacht, dass Varol Tasar den FC Aarau erst im kommenden Sommer, also ein Jahr vor Vertragsende, verlassen kann. Vor drei Jahren spielte Tasar noch beim Zweitligisten FC Klingnau und wurde mit den Zurzibietern Aargauer Cupsieger, mittlerweile wollen unter anderem Luzern und Lugano den 22-Jährigen holen – und dies lieber heute als morgen. Die gebotenen Ablösesummen aber erreichten nicht die Schmerzgrenze, um Burki zur vorzeitigen Abgabe seines Topskorers zu bewegen.

Doch was, wenn Tasar heute in Rapperswil-Jona erneut so stark spielt wie beim Rückrundenauftakt gegen Wil (3:1)? Das Spiel gegen die Ostschweizer haben sich etliche Beobachter aus der Super League angeschaut und der Auftritt von Tasar dürfte sie nachhaltig beeindruckt haben. Das Transferfenster für Wechsel innerhalb der Schweiz ist bis zum 15. Februar geöffnet. Wenn ein Klub Tasar in den nächsten Tagen holen will, muss er wohl gegen eine Million Franken bieten. Das Szenario ist eher unwahrscheinlich, aber nicht undenkbar. Die Vergangenheit zeigt, dass Vereine kurz vor Transferschluss für ihre Wunschspieler besonders tief ins Portemonnaie langen.