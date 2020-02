Wer wird Aargauer Sportler des Jahres 2019? – Wählen Sie Ihren Favoriten!

Falls Sie das Formular nicht sehen, klicken Sie hier

Nr. 1: CC Aarau – Team Tirinzoni (Curling)

Das Team des Curlingclubs Aarau mit Skip Silvana Tirinzoni gewinnt im März in Dänemark sensationell den Weltmeistertitel. An den Europameisterschaften im November in Schweden kommt für das 2018 neu formierte Quartett mit Tirinzoni, Alina Pätz, Esther Neuenschwander und Melanie Barbezat eine Bronzemedaille dazu. In der Weltrangliste figuriert Tirinzonis Team an Position 2. Nr. 2: Nick Alpiger (Schwingen)

Der 23-Jährige aus Staufen ist 2019 Glückspilz und Pechvogel zugleich. Zuerst gewinnt er als Aussenseiter das topbesetzte Innerschweizer Verbandsfest. Auf dem Weg zum Tagessieg räumt er fünf Eidgenossen aus dem Weg. Beim Eidgenössischen Schwingfest muss er verletzungsbedingt aufgeben. Mit dem Sieg gegen Topfavorit Samuel Giger setzt Alpiger auch in Zug eine Duftmarke. Nr. 3: Nicolas Gygax (Ski Freestyle)

Der 23-jährige Skiakrobat aus Islisberg gewinnt mit dem Schweizer Aerials-Team an den Weltmeisterschaften in den USA Gold im erstmals ausgetragenen Mixed-Teamwettkampf. Der Erfolg des Trios Gygax, Noé Roth und Carol Bouvard gegen die favorisierten Chinesen und Russen kommt völlig überraschend. Gygax erhält für seinen Finalsprung die höchste Bewertung aller Teilnehmer. Nr. 4: Nora Meister (Para Schwimmen)

Die 17-Jährige aus Lenzburg beweist an der Para-WM in London ihre Vielseitigkeit und gewinnt zwei Bronzemedaillen über 100 m Rücken und 400 m Freistil. Damit holt sie für die Schweiz zwei Quotenplätze für die Paralympics 2020 in Tokio. Im Juni stellt Meister, die an einer Versteifung der Extremitäten sowie einer Hörbehinderung leidet, sogar einen Weltrekord über 200 m Rücken auf. Nr. 5: Elena Quirici (Karate)

Die 25-Jährige aus Schinznach-Dorf sammelt weiterhin fleissig Medaillen. An den Europameisterschaften gibt es in ihrer Gewichtsklasse Silber, an den European Games in Minsk kommt eine Bronzemedaille dazu. Insgesamt steht sie bei 12 Turnierteilnahmen neunmal auf dem Podest. Quirici ist die grosse Schweizer Hoffnung für die Olympische Karate-Premiere 2020 in Tokio. Nr. 6: Randy Vock (Ringen)

Der 25-Jährige aus Muri gewinnt an den Europameisterschaften in Bukarest die Bronzemedaille in der Kategorie bis 61 kg Freistil. Es ist die erste Schweizer EM-Medaille im Ringen seit 12 Jahren. An den Schweizer Meisterschaften folgt für den Athleten der Ringerstaffel Freiamt die Goldmedaille eine Gewichtsklasse höher. Vocks Pech: Seine Gewichtsklasse ist nicht Teil des Olympischen Programms. Wahl im Februar 2020 Ab heute sind die Leitungen fürs Voting offen. Die Wahl schliesst am Mittwoch, 4. März 2020 um 23.59 Uhr. Das SMS-Voting erfolgt über die Nummer 2222 mit dem Text: AGSPORT X (Nummer der Nominierten / des Nominierten), Adresse des Teilnehmenden. Die Kosten pro SMS betragen Fr. 1.-



Die Aargauer Sport-Gala findet am Freitag, 6. März 2020 in der GoEasy Sport & Freizeit Arena in Station Siggenthal statt. So war die Aargauer Sport-Gala 2019: