«Wer seinen Spieler keine Spesen bezahlt, hat es schwer» – hat die 2. Liga inter ein strukturelles Problem?

Die 2. Liga inter macht turbulente Zeiten durch: Mit dem FC Olten, dem FC Wettingen und den Eagles Aarau ziehen sich in der Gruppe 5 gleich drei Mannschaften zurück. Wo drückt also der Schuh beim Spielbetrieb der Amateur Liga?

Auch in Wettingen will man einen ähnlichen Weg gehen: Der eigene Nachwuchs soll in den Fokus gestellt werden. Der Tenor für die Zukunft ist eindeutig: Wer in ­Zukunft für den FC Wettingen spielt, der verdient keinen ­Rappen.

Zeitgemässere Spielklassen-Struktur

Sandro Stroppa, Präsident der Amateur Liga, kann die Entscheidung der Klubs aus ökonomischer Sicht nachvollziehen. «Der Rückzug von Wettingen und Olten ist verantwortungsbewusst. Die Vereine haben frühzeitig gemerkt, dass sie etwas ändern müssen und haben dementsprechend reagiert, bevor sie existenzielle Probleme bekommen haben.»

Angst, dass es künftig öfters zu solchen Szenarien mit mehreren Rückzügen in der 2. Liga inter kommt, hat Stroppa nicht: «Der Virus hat gezeigt, dass eine gesunde Finanzpolitik das Wichtigste ist. Dabei darf ich unseren Vereinen ein gutes Zeugnis ausstellen.»

Trotzdem ist sich auch der Präsident bewusst, dass der Ruf der «Übergangsliga» nicht von ungefähr kommt. Stroppa selbst leitet deshalb eine Arbeitsgruppe, die eine zeitgemässere Spielklassen-Struktur ausarbeiten möchte: «Wir wollen die Regionen stärken und auf die Finanzen der einzelnen Vereinen Rücksicht nehmen, aber dabei auch die beste Lösung für den Nachwuchs finden. Dementsprechend soll der Spielbetrieb auch für die U21-Teams optimiert werden.»

«Die Liga ist ein Abenteuer»

Die Beispiele aus Olten und Wettingen schrecken den FC Lenzburg nicht ab. Jedoch möchte der Verein auch im Falle eines Aufstiegs auf Eigengewächse und Spieler aus der Region setzen, anstatt eine Söldnertruppe zusammenzustellen.