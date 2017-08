Nationalliga A. 8. Runde, Samstag, 16 Uhr, in Jona: Jona vs. Diepoldsau, Diepoldsau vs. Vordemwald, Jona vs. Vordemwald – in Oberentfelden: Oberentfelden vs. Elgg-Ettenhausen, Elgg-Ettenhausen vs. Widnau, Oberentfelden vs. Widnau – in Wigoltingen: Wigoltingen vs. Walzenhausen, Walzenhausen vs. Olten, Wigoltingen vs. Olten – Tabelle: 1. Wigoltingen 14/22 (36:11 Sätze), 2. Diepoldsau 14/22 (33:16), 3. Walzenhausen 14/20 (31:15), 4. Widnau 14/18 (30:19), 5. Jona 14/12 (25:28), 6. Elgg-Ettenhausen 14/10 (21:30), 7. Oberentfelden 14/10 (20:35), 6. Olten 14/10 (20:33), 9. Vordemwald 14/2 (11:40).