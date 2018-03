Als am 3. Januar 2018 der FC Wohlen seinen freiwilligen Abstieg ankündigt, schreibt die AZ: «Ein Steilpass für den FC Aarau! Ohne Abstiegssorgen kann das Motto in der Rückrunde nur lauten: Jugend forscht!» Nur schon deshalb kann ich die Entscheidung, dem 18-jährigen Goalietalent Lars Hunn Spielpraxis zu geben, nur gutheissen.

Doch es gibt noch viel bessere Gründe dafür als die Stützung unserer Berichterstattung. Der FC Aarau, namentlich Sportchef Sandro Burki, hat es sich auf die Fahne geschrieben, vermehrt auf regionale Talente zu setzen. Eine andere Strategie als die hauseigene Quelle anzuzapfen, wäre fast schon skandalös: Das Team Aargau stellt im Verhältnis mit der Anzahl Spieler so viele Nationalspieler wie kaum eine andere Schweizer Nachwuchsabteilung.

Lars Hunn ist so einer – und zwar nicht irgendeiner. Hunn hatte schon Angebote aus der Bundesliga. Deutschland ist die Goalie-Hochburg schlechthin. Wer dort als Ausländer den eigenen Talenten vorgezogen wird, hat grosse Qualitäten. Mehr noch: Unter Experten gilt Hunn als künftige Nummer 1 der A-Nationalmannschaft. Vorausgesetzt, er fasst bald Fuss im Profifussball.

Will die sportliche Führung des FC Aarau nicht ihre Glaubwürdigkeit verlieren, muss sie nun ihr grösstes Talent forcieren. Die neun bis zehn Spiele, in denen Hunn

in der Rückrunde im Tor stehen soll, sind ein seriöser Gradmesser dafür, ob er schon das Zeug zum Profigoalie hat. Und Hunn kann jene Stimmen zum Schweigen bringen, die ihm wegen der Vorschusslorbeeren Überheblichkeit vorwerfen.

Nicht ganz unwichtig: Auch aus wirtschaftlichen Gründen muss der FCA auf Hunn setzen. Ihn kann man irgendwann für viel Geld verkaufen. Für Steven Deana (28), der zweifellos ein guter Goalie ist, gilt das nicht mehr. Mit Blick auf die nächste Saison kann es nur heissen: Überzeugt Hunn bei seinen Einsätzen im Frühling, muss er in der nächsten Saison der Stammgoalie sein.