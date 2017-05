Maurer, der echte Schwingfan

Trotz des schlechten Wetters war Ueli Maurer am Morgen einer der Ersten auf dem Brugger Festgelände. Dass der Anlass für ihn alles andere als ein lästiger Pflichttermin ist, bewies er – wenn auch ungewollt – beim Apéro vor dem Mittagessen. Kurz nach der Ansprache von OK-Präsident Burkart schlich sich Maurer davon, um nicht die letzten 15 Wettkampf-Minuten vor der Mittagspause zu verpassen.

Beim Festakt am Nachmittag sagte Ueli Maurer dann, welchen Stellenwert der Schwingsport für ihn hat: «Ein Schwingfest ist wichtig für mein Gemüt. Es ist eine willkommene Abwechslung in einem traditionellen Rahmen.» Gerade in der hektischen Zeit, in der wir leben würden – «mit all den iPhones und sonstigen Smartphones» – seien solche Sonntage wichtiger denn je. Für die Organisatoren hatte Maurer nur lobende Worte. Er habe den Anlass sehr genossen und Brugg sei eine tolle Örtlichkeit für das 111. Aargauer Kantonale gewesen.

Hektik im Einteilungsraum

Maurer, Burkart und Attiger haben gestern keine Politik betrieben. Politik – also verbindliche, oft umstrittene Entscheide – haben die Verantwortlichen im Einteilungsbüro gemacht. Im Herzstück des Schwingfests wurden die Paarungen für die sechs Gänge festgelegt. Je weiter das Aargauer Kantonale voranschritt, desto mehr brei-tete sich im Büro Unruhe aus. Weil die beiden Gäste Andi Imhof (Uri) und Armon Orlik (GR) die ersten vier Gänge allesamt siegreich gestalteten, zeichnete sich ein Schlussgang ohne Nordwestschweizer Beteiligung ab. Ein absolutes Horrorszenario.

Guido Thürig, technischer Leiter des Aargauer Schwingverbandes, musste sich für den fünften Gang etwas einfallen lassen. Er ging mit seinen Kollegen die verschiedenen Einteilungsmöglichkeiten durch: «Nei, dä isch nur 50 Kilo schwer» oder «dä schlot dä Orlik niemols» sind zwei druckreife Aussagen aus dem Einteilungsbüro. Letztlich ging Thürigs Taktik auf: Die zwei Solothurner Marcel Kropf und Bruno Gisler standen im Schlussgang und sorgten für ein würdiges Finale.