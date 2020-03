Raoul Giger ist der erste FCA-Spieler, dem in der Corona-Isolation das WC-Papier ausgeht. Statt in den nächsten Laden zu fahren und das weisse Gold packweise zu hamstern, ruft er Abwehrkollege Marco Thaler an und bittet um Hilfe. Die erhält Giger schliesslich auch - auf Umwegen via Teamkollegen und Trainerteam. Herausgekommen ist ein lustiges Video, der Beitrag des FC Aarau zur weltweiten #StayAtHomeChallenge.

Schauen Sie selbst: