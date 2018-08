Nach drei Goldmedaillen im Vorjahr verlor die Medaillenausbeute von Grossen zwar nicht an Quantität, aber an Glanz. Der sieggewohnte Fuller musste sich nebst dem Prestigesieg im A-Match mit einer silbernen und zwei bronzenen Umhängern begnügen. „Den Königstitel habe ich gerettet. Damit stimmt für mich die Bilanz, weil ich zwar gut, aber eben nicht überragend schoss“, kommentierte der 44-jährige Routinier seine Ausbeute der zwei Wettkampftage. Grossen konstatierte, dass die Wettbewerbe der Kantonalmeisterschaft „auf einem guten Niveau“ geschossen wurden.

Klauenböschs Gastspiel

Zum Auftakt gab der Ex-Internationale und Schützenkönig von 2010, Christian Klauenbösch, eine Kostprobe seines immer noch vorhandenen Könnens. Der Bottenwiler trat nur im 25-m-Match mit der Standardpistole an und erzielte in allen Durchgängen den Höchstwert. Mit 568 Punkten verfehlte Klauenbösch seinen Aargauer Rekord nur um einen Zähler. Bruno Schenk hielt noch am besten mit und verlor das Zofinger Vereinsduell um acht Punkte. Titelverteidiger Grossen erwischte nicht den besten Abend, rettete aber unbedrängt Bronze über die 60 Schüsse.

Im C-Match auf die 25-m-Distanz fehlte Titelverteidiger Klauenbösch, weil er sich an diesem Tag einer Feuerwehrausbildung unterzog. Bruno Schenk nützte die Gelegenheit und schnappte sich dank Nervenstärke im Duellteil hauchdünn den Sieg vor Dieter Grossen. Bei Punktgleichheit entschieden 18:11 Innenzehner für den Strengelbacher. „Ich bin erstaunt, dass ich mich durchsetzen konnte. Berufsbedingt trainierte ich wenig“, erklärte der 28-jährige Chauffeur. „So schoss ich ohne Druck. Das war wohl der Schlüssel zum Erfolg.“