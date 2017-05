Markus Birchmeier hat es selbst erlebt. Plötzlich werden andere Dinge im Leben interessant. Beispielsweise das andere Geschlecht. Oder die Frage, was mache ich später im Leben? Die Pubertät ist für viele junge Männer schwierig. Und genau in dieser Phase wechseln die Nachwuchsschwinger zu den Aktiven. «Plötzlich bekommst du in jedem Kampf nur noch auf den Deckel, obwohl du zuvor alles gewonnen hast», sagt Birchmeier, heute Präsident des Aargauer Schwingerverbandes.

So ist es auch ihm einst ergangen. Aber er hat weitergemacht. «Und wenn man den Kopf einmal aus dem Sägemehl gezogen hat, war das eine Lebensschule, von der man nicht nur auf dem Schwingplatz profitiert.»

So, wie es Birchmeier vor Jahren selbst erlebt hat, geht es auch heute den jungen, talentierten Schwingern im Kanton Aargau. Manche Talente gehen verloren. Weil die Freundin am Wochenende plötzlich die interessantere Option ist, als früh am Morgen aufzustehen und dann nur zu verlieren. «Die meisten brauchen zwei, drei Saisons, bis sie bei den Aktiven an frühere Erfolge beim Nachwuchs anknüpfen können», sagt Birchmeier. «Und nur zu verlieren, ist eben schon sehr deprimierend für die Talente.»