Auch nach der sechsten Runde bleibt der FC Aarau punktlos. Nach einer unspektakulären Startphase brachte Simani die Rapperswiler kurz vor der Pause in Führung. Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Turkes per Elfmeter auf 2:0. Als die Aarau-Anhänger das Stadion bereits verlassen hatten, gelang Ramadani der Anschlusstreffer per Distanzschuss. Almeida traf kurz darauf nur die Latte. Somit muss sich der FC Aarau mit der sechsten Niederlage im sechsten Spiel abfinden.