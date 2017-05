Zwar versucht der FCZ die zweite Niederlage mit aller Vehemenz zu verhindern. Die Zürcher verkürzen in der 68. Minute nochmals durch Alain Nef nochmals. In der Folge drückt der Leader auf den Ausgleich. Vergebens: Lorenzo Bucci lässt sich kein zweites Mal bezwingen und in der 82. Minute lanciert Matchwinner Tréand gemeinsam mit Damir Mehidic einen Bilderbuch-Konter. Letzterer begräbt schliesslich abgebrüht die FCZ-Hoffnungen auf einen Punktgewinn im Nachtragsspiel. Der Leader muss nach der kalten Dusche unverrichteter Dinge abreisen. Aarau jubelt endlich wieder einmal. (yas)