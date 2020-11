Wegen Verzögerungen im Torfeld Süd: FC Aarau ist auf Einführung dieser Stadionklausel angewiesen

Beinahe auf den Tag genau vor einem Jahr, am 24. November 2019, hat das Aarauer Stimmvolk «Ja» gesagt zum Bau eines Fussballstadions und von vier Wohntürmen im Quartier «Torfeld Süd». Der Abstimmungssieg war überlebenswichtig für den FC Aarau: Bei einer Ablehnung und somit dem Ende des Neubauprojektes hätte in Windeseile das Brügglifeld für einen zweistelligen Millionenbetrag saniert werden müssen, damit der Klub auch in dieser Saison im Profifussball mitmachen kann. Utopisch.

Also durfte man vor einem Jahr im FCA-Lager fürs Erste durchatmen. Dies im Glauben, dass es nun rasch vorwärtsgeht, sprich: Bis Ende 2020 sollte die Baubewilligung vorliegen, 2021 mit den Bauarbeiten begonnen werden und 2023 das neue Quartier mit Stadion und Wohntürmen fertig sein.

Es kam anders: Im Juni dieses Jahres enthüllte die Aargauer Zeitung, dass vor Sommer 2021 kein Baugesuch eingereicht werde. Und frühestens 2026, eher 2028 werde im «Torfeld Süd» der erste Ball rollen.