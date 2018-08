Für die meisten Fussballtrainer ist Disziplin die wichtigste Tugend, um Erfolg zu haben. Doch beim FC Aarau stand es zuletzt um das Verhalten der Spieler nicht zum Besten. Was auch damit zu tun hatte, dass unter dem neuen Cheftrainer Patrick Rahmen im Vergleich zu seinen Vorgängern die Erwartungen an einen professionellen Lebenswandel der Spieler gestiegen sind.

Nach der erneuten Niederlage gegen Chiasso (1:2) diskutierten Rahmen und sein Assistent Marco Walker, wie wieder mehr Disziplin und Wille zur Zusammenarbeit ins Kader kommt.

Resultat: Am Dienstag mussten die Spieler um 4 (!) Uhr morgens antraben, ihre Handys abgeben und im Dunkel der Nacht eine Orientierungsübung absolvieren. Dass diese aussergewöhnliche Massnahme bei den Spielern auf wenig Begeisterung traf, besonders bei jenen mit langem Arbeitsweg, versteht sich von selbst. Ziel der Übung war, dass die Spieler realisieren: "Nur gemeinsam kommen wir aus der Krise."

Obs geholfen hat? Ob bei den Spielern die Disziplin auf und neben dem Platz wieder an erster Stelle steht? Antworten liefert das Auswärtsspiel am Samstag in Rapperswil-Jona (18 Uhr, Stadion Grünfeld).